https://it.sputniknews.com/20210527/biden-ha-spinto-linflazione-ed-e-pronto-ad-affondare-il-dollaro-11458554.html

Biden ha spinto l’inflazione ed è pronto ad affondare il dollaro

Biden ha spinto l’inflazione ed è pronto ad affondare il dollaro

Con l’arrivo di Joe Biden l’economia statunitense ha ricevuto altri 2.000 miliardi di dollari. Si tratta di un enorme pacchetto di incentivi, prevalentemente... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T11:46+0200

2021-05-27T11:46+0200

2021-05-27T11:46+0200

dollaro

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/10517021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11c79af5434aa2e1573835bde3c979d2.jpg

Tuttavia, questi ristori hanno avuto degli effetti collaterali: infatti, l’afflusso di nuovo denaro ha portato a un aumento dell’inflazione e della disoccupazione, il che a sua volta può generare un ulteriore aumento dei prezzi e un indebolimento della valuta americana. Soldi a profusioneDurante la pandemia negli USA sono stati immesse nel mercato ingenti quantità di liquidità: le risorse anti-crisi si sono attestate a 9.000 miliardi di dollari. Questo denaro non garantito in alcun modo ha rapidamente tolto le briglie all’inflazione. Tuttavia, nel mese di marzo il Congresso ha approvato l’American Rescue Plan, proposto dal presidente Biden, per un valore di 1.900 miliardi. Il piano è composto essenzialmente da ristori a favore della società: ristori diretti a beneficio dei cittadini, sussidi di disoccupazione fino a settembre, aiuti per l’alloggio, ulteriore finanziamento del programma SNAP per l’acquisto di prodotti alimentari, estensione degli sgravi fiscali, sussidi per l’acquisto di materiale scolastico, incentivi all’imprenditorialità. Circa 20 miliardi sono stati spesi per la campagna vaccinale e altri 50 per i tamponi. A quale prezzo?E la previsione degli economisti si è avverata. Ad aprile l’infezione è schizzata al 4,2% annuo, record assoluto dai tempi della crisi finanziaria del 2008. E l’indice di base dei prezzi al consumo, che non include i prodotti volatili come gli alimenti e le risorse energetiche, ha guadagnato il 3% in valore annuo, il che non accadeva dal gennaio del 1996. Il rischio inflazionistico rafforza anche la domanda al consumo in presenza di risparmi eccedentari elevati. Durante la pandemia i consumatori americani hanno accantonato 1.600 miliardi di dollari. La gente se ne stava a casa, non andava al bar o al ristorante, non viaggiava. Ora si sta ricominciando a spendere queste risorse. C’è poi un altro problema: l’eccessiva pressione sul bilancio. Nel 2020 il deficit di bilancio si è attestato al 16,1% (ossia 3.100 miliardi di dollari): si tratta del valore massimo dal 1945 quando il governo stanziò ingenti risorse per far fronte alle operazioni militari su larga scala. Di conseguenza, sta crescendo anche l’onore debitorio. Il debito statunitense si attesta a oltre 28.000 miliardi di dollari (ossia il 130% del PIL annuo del Paese). Grazie agli incentivi di Biden nel 2021 al debito accumulato si aggiungono altri 2.300 miliardi. E questo a fronte di un deficit da record di 3.100 miliardi. “Ma il governo Biden è intenzionato a continuare su questa strada stanziando altri 2.000 miliardi per le infrastrutture e nuovi programmi di natura sociale”, sottolinea Hanson. Surriscaldamento dell’economiaAlla luce di tutto ciò gli economisti Lawrence Summers e Olivier Blanchard in un’apposita ricerca hanno constatato che questi incentivi sono eccessivi e porteranno l’economia a “surriscaldarsi”. Anche Hanson parla di rischi analoghi: “È davvero necessario stampare nuova moneta aumentando così il debito pubblico? Ha senso mantenere i tassi di interesse prossimi allo zero ostacolando così l’aumento dell’occupazione, della produzione e del risparmio? In passato comportamenti così rischiosi hanno provocato un aumento dell’inflazione a cui ha fatto seguito una terribile fase di stagnazione”. Hanson osserva, inoltre, che negli “ultimi folli 100 giorni” (da quando è entrato in vigore il piano di Biden) sono schizzati alle stelle i prezzi di moltissimi prodotti: legname, derrate alimentari, benzina, automobili, alloggi. Tuttavia, i tassi continuano a rimanere attorno al 3% o addirittura sono inferiori. Ad oggi la Fed non sta reagendo in alcun modo all’impennata dell’inflazione. Nel mese di marzo il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che non vede alcun problema del superare temporaneamente il valore target del 2%. Bolla prossima a scoppiareTuttavia, sostiene Ray Dalio, fondatore del fondo di investimento Bridgewater Associates, la situazione è ben più pericolosa. Il pacchetto di incentivi e il programma di investimenti American Jobs Plan, immettendo denaro nell’economia, stanno creando una bolla. È necessario incrementare la produttività del lavoro, avverte l’esperto. E al momento questo è improbabile dato che a crescere non sono soltanto i prezzi, ma anche la disoccupazione. La ragione risiede di nuovo negli incentivi. Secondo l’idea di Biden, la campagna vaccinale avrebbe dovuto contribuire ad incrementare l’occupazione. Ma la situazione è opposta: c’è molto da fare, ma manca la manodopera. La proroga dei sussidi federali di disoccupazione ha consentito a questi soggetti di rimanere a casa e di incassare gli assegni. E questo per almeno altri 4 mesi o più. Secondo l’investitore il mercato azionario è già entrato in una fase di bolla e non per via dell’onere debitorio, ma per la politica condotta dalla Fed. Secondo Dalio, gli USA sono più vicini alla seconda tipologia di bolla. Pertanto a tendere l’investitore ipotizza una forte svalutazione del dollaro.

https://it.sputniknews.com/20210322/cala-prezzo-delloro-a-causa-della-crescita-rendimenti-del-debito-pubblico-usa-10308523.html

https://it.sputniknews.com/20210429/usa-i-primi-100-giorni-di-joe-biden-da-presidente-il-futuro-dellamerica-e-nelle-nostre-mani-10477809.html

https://it.sputniknews.com/20201127/il-team-di-biden-pensa-gia-alla-prossima-pandemia-sara-peggiore-e-colpira-i-giovani-9838153.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dollaro, usa