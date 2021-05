https://it.sputniknews.com/20210527/astrazeneca-e-jj-scienziati-tedeschi-scoprono-il-collegamento-con-i-coaguli-di-sangue-11456671.html

AstraZeneca e J&J: Scienziati tedeschi scoprono il collegamento con i coaguli di sangue

AstraZeneca e J&J: Scienziati tedeschi scoprono il collegamento con i coaguli di sangue

Un gruppo di ricercatori dell'Università Goethe di Francoforte afferma di aver identificato la causa dei rari ma gravi casi di coaguli di sangue in pazienti... 27.05.2021, Sputnik Italia

Secondo il professor Rolf Marschalek, che guida un team di scienziati da marzo e il cui studio in materia è stato pubblicato su di una prestigiosa prestampa scientifica, i casi di trombosi sarebbero associati ai vettori adenovirali che entrambi i vaccini utilizzano per fornire la proteina spike del virus Sars-Cov-2 al corpo umano.Lo studio afferma che la proteina spike, veicolata da questi vettori che non sono altro che comuni virus del raffreddore utilizzati per indurre il corpo a produrre una risposta immunitaria, non viene inviata al fluido citosolico di una cellula sana, ma al nucleo. Altri vaccini a base di mRNA, come quelli di Pfizer e Moderna, trasporterebbero invece il materiale genetico della proteina spike nel fluido cellulare piuttosto che nel nucleo e questo aiuterebbe a evitare tali reazioni, sostiene Marschalek. Al tempo stesso la proteina spike nel vaccino Johnson & Johnson sarebbe meno incline alla mutazione rispetto a quella della AstraZeneca, e questo spiegherebbe il motivo per cui questo inoculo abbia registrato una incidenza di effetti collaterali minore. Lo scienziato ritiene che gli sviluppatori di entrambi i vaccini possano modificare il sequenziamento della proteina spike e quindi prevenirne la degradazione. Tuttavia, secondo i pareri raccolti dal Financial Times, questa sarebbe ancora solo un’ipotesi e in realtà non esisterebbero ancora vere e proprie dimostrazioni scientifiche.Il vaccino AstraZeneca è stato collegato a 309 casi di coagulazione e 56 decessi nel Regno Unito su 33 milioni di soggetti vaccinati, e almeno 142 nell'Europa continentale su 16 milioni.Il vaccino J&J è stato collegato invece a 28 casi negli Stati Uniti su oltre 10,4 milioni di inoculi.Secondo altri studi la coagulazione del sangue sarebbe piuttosto dovuta ad una reazione autoimmune causata da un anticorpo prodotto a seguito del vaccino. Tuttavia, i ricercatori non hanno descritto il meccanismo esatto di questo effetto e nessuna ricerca finora ha spiegato per quale motivo l’incidenza dei casi gravi sia più alta per le donne sotto i 50 anni.

