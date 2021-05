https://it.sputniknews.com/20210527/amministrative-conte-letta-e-speranza-firmano-il-patto-per-napoli-manfredi-candidato-11466230.html

Amministrative, Conte, Letta e Speranza firmano il “Patto per Napoli”: Manfredi candidato

Svolta sulla scelta del candidato per le elezioni amministrative a Napoli: è Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II.

L’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, ha annunciato su Facebook la firma del Patto per Napoli per lanciare la candidatura a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi. In un lungo post, Conte ha tenuto a rimarcare che non si tratta di “una mediazione al ribasso, né di un compromesso” e che il patto “mette nero su bianco misure concrete per il territorio di Napoli". Il nome dell’ex rettore della Federico II era già emerso nei giorni scorsi, ma Manfredi aveva declinato l’invito a causa delle gravi condizioni economiche in cui versa il Comune, a rischio default. Un appello a cui l’ex premier auspica rispondano anche le altre forze politiche, perché “investendo su Napoli, esaltandola, rendendola pienamente una città europea, seppur conservando le sue straordinarie tipicità culturali, si rende un servizio all’Italia intera”. Manfredi: "Farò la mia parte"“Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale”, è stato il commento di Manfredi, che ha ribadito un invito alla coesione: “ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia”.Il voto in autunnoLe elezioni amministrative in programma a giugno sono state rinviate all’autunno, in una data compresa tra il 15 settembre e il 16 ottobre, a causa della pandemia di Covid-19. Oltre a Napoli, eleggeranno il primo cittadino anche Roma, Torino, Milano, Trieste e Bologna.

napoli

