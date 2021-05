https://it.sputniknews.com/20210527/alto-commissario-diritti-umani-ue-attacchi-israeliani-a-gaza-potrebbero-essere-crimini-di-guerra-11458318.html

Alto commissario diritti umani UE: attacchi israeliani a Gaza potrebbero essere crimini di guerra

Alto commissario diritti umani UE: attacchi israeliani a Gaza potrebbero essere crimini di guerra

Michelle Bachelet ha condannato le violenze in Palestina, invitando anche la leadership di Hamas a mettere fine al lancio di razzi sul territorio di Israele. 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T12:13+0200

2021-05-27T12:13+0200

2021-05-27T12:13+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/811/86/8118670_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_81981678701280e4c388760a3a91d6c7.jpg

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha affermato che gli attacchi mortali di Israele a Gaza potrebbero essere considerati crimini di guerra se si dimostrassero sproporzionati.La Bachelet, aprendo una sessione speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, convocata su richiesta degli stati musulmani, ha affermato di non aver visto alcuna prova che gli edifici civili a Gaza colpiti dagli attacchi israeliani fossero utilizzati per scopi militari.La funzionaria delle Nazioni Unite ha poi esortato la leadership di Hamas a Gaza ad astenersi dal lanciare razzi indiscriminati su Israele.Allo stesso tempo la Bachelet ha puntualizzato che la tensione rimane alta in Palestina anche e soprattutto a causa degli sfratti da parte delle autorità israeliane.Le tensioni a GazaLe parti del conflitto israelo-palestinese causa hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso giovedì, 11 giorni dopo l'inizio degli scontri a Gerusalemme est, provocati dalle sentenze dei tribunali per sfrattare le famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e il divieto, sempre per i palestinesi, di visitare alcuni luoghi sacri durante il Ramadan.Gli scontri tra i palestinesi e la polizia israeliana a Gerusalemme Est all'inizio di maggio hanno provocato il lancio reciproco di razzi tra Hamas e Israele, con quasi 300 vittime complessive.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo