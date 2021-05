https://it.sputniknews.com/20210527/airbnb-proroga-fino-ad-autunno-il-divieto-di-feste-in-alloggi-affittati-11463036.html

Airbnb proroga fino ad autunno il divieto di feste in alloggi affittati

Airbnb proroga fino ad autunno il divieto di feste in alloggi affittati

Il portale online per la prenotazione di alloggi Airbnb ha esteso il divieto di feste negli alloggi affittati tramite la piattaforma fino alla fine di questa... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T19:11+0200

2021-05-27T19:11+0200

2021-05-27T19:11+0200

coronavirus

turismo

economia

mondo

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/9559126_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_c14dd3e7ebd4eef6d1c8c95e30308f0b.jpg

Nell'agosto del 2020 Airbnb ha introdotto il divieto di feste e altri eventi con più di 16 persone in appartamenti e case offerti dal servizio.La società osserva che questa restrizione è stata adottata per via della diffusione del coronavirus: ai tempi l'incidenza del COVID-19 era aumentata bruscamente mentre i vaccini contro l'infezione non erano stati ancora approvati.Airbnb è un portale di prenotazione di alloggi online fondato nel 2008. Il sito web della società offre più di 7 milioni di annunci con alloggi in più di 100mila città in 191 paesi.

2021

coronavirus, turismo, economia, mondo