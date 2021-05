https://it.sputniknews.com/20210526/studio-rivela-il-numero-di-morti-dopo-liniezione-del-vaccino-pfizer-e-piu-alto-che-con-astrazeneca-11454505.html

Studio rivela: il numero di morti dopo l'iniezione del vaccino Pfizer è più alto che con Astrazeneca

Studio rivela: il numero di morti dopo l'iniezione del vaccino Pfizer è più alto che con Astrazeneca

In sei paesi il numero complessivo di decessi verificatisi a seguito dell'uso del vaccino contro il coronavirus Pfizer supera in maniera significativa quelli... 26.05.2021, Sputnik Italia

La filiale di AstraZeneca a Mosca ha confermato all'agenzia Sputnik l'autenticità del documento."AstraZeneca conferma di essere l'autore di questo documento. Tali dati non erano destinati ad una divulgazione ampia", ha spiegato una portavoce della filiale di AstraZeneca.Il rapporto di 12 pagine di AstraZeneca, denominato "Ripristinare la fiducia nei vaccini COVID-19 e migliorare la collaborazione tra autorità di regolamentazione, servizi sanitari e aziende farmaceutiche - Invito all'azione" include statistiche, secondo cui il numero cumulativo di decessi per milione di dosi dopo l'iniezione del vaccino Pfizer somministrate in Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Austria e Italia, è quasi tre volte superiore a quello con l'applicazione del vaccino AstraZeneca.Il documento contiene una tabella con numeri di morti su milione di vaccini somministrati.Allo stesso tempo, in Gran Bretagna il vaccino di AstraZeneca viene utilizzato in massa ed è il farmaco principale per molte categorie di pazienti. Alla data del 26 maggio nel Regno il 72,9% della popolazione adulta è stato vaccinato con una dose di vaccino, mentre il 44,8% - con due.Nonostante gli avvertimenti delle autorità europee sui pericoli del vaccino di AstraZeneca e la sospensione del suo uso, le statistiche fornite dall'azienda indicano che i rischi per i vaccinati con il farmaco Pfizer sono più alti. AstraZeneca afferma di non essere l'unica parte lesa dalle polemiche sollevatesi intorno al vaccino: le accuse hanno effetto anche sulla fiducia nei confronti dei vaccini di altri produttori e, di conseguenza, sulla volontà delle persone di vaccinarsi.AstraZeneca ricorda inoltre che il regolatore e gli scienziati della Gran Bretagna hanno ripetutamente affermato che il rischio di contrarre il coronavirus supera di gran lunga il rischio di gravi effetti collaterali della somministrazione del vaccino. L'azienda ha confermato di essere disposta a collaborare con qualsiasi struttura scientifica al fine di garantire la sicurezza della vaccinazione nel rispetto di piena trasparenza."La vaccinazione è necessaria per mitigare le conseguenze della pandemia COVID-19. Ha già dimostrato una significativa riduzione di ricoveri ospedalieri nelle unità di terapia intensiva, dei ricoveri di routine e dei decessi nei paesi in cui i programmi di vaccinazione vengono implementati con sufficiente ampiezza", aggiunge il documento.

