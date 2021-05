https://it.sputniknews.com/20210526/stop-blocco-licenziamenti-lavoratori-whirpool-la-politica-non-puo-assistere-inerme-11447843.html

Stop blocco licenziamenti, lavoratori Whirpool: la politica non può assistere inerme

Stop blocco licenziamenti, lavoratori Whirpool: la politica non può assistere inerme

I dipendenti dello stabilimento di Napoli convocano un presidio a Roma per protestare contro lo stop alla proroga dei licenziamenti e chiedere risposte alla... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T16:33+0200

2021-05-26T16:33+0200

2021-05-26T17:42+0200

lavoro

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/9704499_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_dc43a282066d485fc80b3b0df254f2da.jpg

I lavoratori Whirpool di Napoli dicono no allo stop del blocco licenziamenti e convocano un presidio a Roma per protestare contro il dietrofront del ministro Orlando che, di fatto, significa l'epilogo della vertenza per i circa 300 dipendenti dello stabilimento partenopeo. L'appuntamento è per domani, giovedì 27 maggio in piazza Santi Apostoli a partire dalle ore 10.00. Alla manifestazione parteciperanno le delegazioni di tutti gli stabilimenti italiani del gruppo e interverranno deputati e senatori inviati all'iniziativa. I lavoratori chiedono risposte alla politica, chiedono alle forze politiche di "esprimersi con i fatti" per far ripartire la produzione nello stabilimento di Napoli e tutelare l'occupazione. I vari passaggi politici, portati avanti dall'attuale governo e dal precedente guidato da Giuseppe Conte, non hanno impedito alla multinazionale statunitense di stralciare gli accordi e andare avanti con la decisione di chiudere la fabbrica napoletana, nonostante i risultati positivi ottenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici nel 2020. In una precedente intervista a Sputnik Italia, la segretaria nazionale di Fiom Barbara Tibaldi aveva sottolineato che "Whirlpool ha affrontato l'anno del covid con una tale aggressività da chiudere il terzo trimestre in positivo, laddove il quarto sarà ancora migliore, con notevoli utili, nel mondo, in Europa e soprattutto in Italia". Alla luce di questi risultati per i sindacalisti la decisione di fermare la produzione nello stabilimento di Napoli, chiuso il 31 ottobre, come l'irremovibilità dei vertici aziendali rispetto a questa scelta appaiono del tutto infondati.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

lavoro, italia