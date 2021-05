https://it.sputniknews.com/20210526/sondaggi-gli-italiani-si-fidano-di-draghi-ma-la-lega-domina-ancora-la-scena-politica-italiana--11441508.html

Sondaggi, gli italiani si fidano di Draghi ma la Lega domina ancora la scena politica italiana

Sondaggi, gli italiani si fidano di Draghi ma la Lega domina ancora la scena politica italiana

Il partito di Salvini si mantiene prima forza politica e unica al di sopra della soglia psicologica del 20%, nonostante il progressivo calo di consensi. 26.05.2021, Sputnik Italia

Termometro politico ha aggiornato le sue rilevazioni demoscopiche per misurare l'impatto politico delle riaperture sul governo e sui partiti. I sondaggi, condotti tra il 18 e 20 maggio e pubblicati oggi, confermano il dominio ancora incontrastato della Lega, nonostante la maggioranza degli italiani abbia fiducia in Mario Draghi. Intenzioni di votoI sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani danno la Lega in calo al 22,6%, ma il partito di Matteo Salvini si mantiene prima forza politica d'Italia ben lontana dal PD che, anche se in crescita, si ferma al 19,8%, non riuscendo a sforare la soglia psicologica del 20% di consenso. Cresce la distanza tra Fratelli d'Italia, stabile al 18,7%, e il Movimento 5 Stelle che perde terreno e scivola al 15,7%. In calo anche Forza Italia al 6,4%. Nelle retrovie si segnala il sorpasso di Sinistra Italiana al 3,2% su Azione di Calenda al 3,1%. Italia viva resta sulla soglia di sbarramento al 3% mentre +Europa e Verdi scivolano all'1,4 e 1,3 per cento. Fra le forze politiche appare in coda il Partito Comunista di Marco Rizzo all'1%. Fiducia in Mario Draghi Termometro politico ha misurato l'impatto delle riaperture sul consenso di Mario Draghi, rilevando che più della maggioranza degli italiani ripone fiducia nel premier. Il 18,9% degli interpellati ha detto di avere molta fiducia mentre il 35,9% ne ha abbastanza. Quasi un italiano su quattro (il 24,4%) ha dichiarato di avere poca fiducia mentre il 19,3% non ne ha per nulla. L'1,5% non risponde.

