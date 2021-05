https://it.sputniknews.com/20210526/secondo-i-media-meghan-starebbe-trattando-i-dolori-del-principe-harry-con-la-medicina-alternativa-11448760.html

Secondo i media Meghan starebbe trattando i ‘dolori’ del principe Harry con la medicina alternativa

Secondo i media Meghan starebbe trattando i ‘dolori’ del principe Harry con la medicina alternativa

La notizia arriva due settimane dopo che il Duca di Sussex ha parlato delle sue lotte contro problemi mentali sul podcast ‘Armchair Expert’, dove ha rivelato... 26.05.2021, Sputnik Italia

Secondo una voce ‘insider’ raccolta dal Daily Mail, che tuttavia il popolare quotidiano britannico ha mantenuto anonima, Meghan Markle avrebbe introdotto il consorte principe Harry, il figlio Archie e persino i cani della coppia, a diverse tecniche di medicina alternativa. Per ‘medicina alternativa’ la fonte intende pratiche quali la "guarigione ancestrale", che la stessa duchessa di Sussex avrebbe appreso dalla madre Doria Ragland, nonché tutta una serie di altre pratiche non convenzionali ma che la coppia evidentemente ritiene più affidabili della medicina tradizionale."Meghan ritiene che sia lei che Harry provengono da una lunga stirpe di dolore e sofferenza, generazioni che si trascinano dietro un pesante bagaglio genetico e che ora spetta a loro rompere il ciclo una volta per tutte per salvaguardare i figli", ha detto la fonte al giornale.I metodi preferiti da MeganIl Daily Mail scrive che la 39enne sarebbe anche una grande sostenitrice del tapping, una tecnica utilizzata per alleviare il dolore emotivo e l'ansia toccando i punti di pressione in maniera simile all’agopuntura. "Meghan è convinta che il tocco abbia aiutato sia lei che Harry a rilasciare schemi negativi impressi nel loro DNA dalle generazioni passate - generazioni che videro tempi particolarmente bui, tra cui schiavitù e guerra", ha detto la fonte anonima.Un'altra tecnica di medicina alternativa utilizzata Meghan sarebbe il Reiki, una pratica giapponese, che vede i professionisti che la praticano trasferire energia dalle loro mani al paziente.La pubblicazione del Mail fa seguito all’intervista del principe Harry al podcast "Armchair Expert" in qui questi confidava le lotte con problemi mentali e nella quale la coppia ha paragonato la vita di palazzo a uno zoo e al "The Truman Show", il noto film di Peter Weir con Jim Carrey del 1998 in cui il protagonista vive inconsapevolmente in un reality.Parlando con i conduttori dello spettacolo, gli attori Dax Shepard e Monica Padman, lo stesso Harry aveva rivelato che Meghan lo stava consigliando di andare in terapia per affrontare i suoi disagi e che il trasferimento in Nord America era seguito al desiderio di "rompere il ciclo" di dolore che ha sofferto per non trasmetterlo alle generazioni successive.

