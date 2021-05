https://it.sputniknews.com/20210526/ruby-ter-si-aggravano-le-condizioni-di-silvio-berlusconi-non-puo-partecipare-al-processo-11442720.html

Ruby ter, si aggravano le condizioni di Silvio Berlusconi: "non può partecipare al processo"

Ruby ter, si aggravano le condizioni di Silvio Berlusconi: "non può partecipare al processo"

La difesa del Cavaliere ribadisce la sua richiesta di legittimo impedimento anche alla luce dello stralcio della sua posizione nel processo romano Ruby ter. 26.05.2021, Sputnik Italia

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono "severe" e necessitano una lunga prognosi. Il legale dell'ex premier, in forza del parere dei medici, ha ribadito stamattina la richiesta di legittimo impedimento per il processo Ruby Ter. La difesa insiste sull'istanza di legittimo impedimento in ragione delle condizioni di salute dell'ex premier, anche alla luce della decisione del tribunale di Roma che ieri ha accettato lo stralcio della sua posizione nel processo romano per il "generale peggioramento del quadro clinico" non di "immediata risoluzione", fissando l'udienza al 2 novembre. Nell'udienza di mercoledì mattina il tribunale di Milano dovrà decidere o meno se stralciare la posizione di Silvio Berlusconi da quella degli altri 28 imputati.

