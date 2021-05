https://it.sputniknews.com/20210526/roma-pierluigi-battista-alla-raggi-da-2-mesi-attendo-sepoltura-di-mia-madre-11450206.html

Roma, Pierluigi Battista alla Raggi: "Da 2 mesi attendo sepoltura di mia madre"

Seploture imbossibili a Roma. 2000 bare in attesa ed il giornalista PiGi Battista chiede aiuto alla Raggi per seppellire la madre.

Il giornalista di HuffPost Pierluigi Battista lancia dal suo profilo social un appello alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'emergenza tumulazioni travolge la capitale e le segnalazioni di cittadini che da mesi attendono la sepoltura dei propri cari sono sempre più frequenti. Appena un mese fa il deputato del PD Andrea Romano aveva denunciato i lunghi tempi di attesa per la tumulazione del figlio, morto improvvisamente a febbraio. Né Ama né la sindaca sono riusciti finora a dare risposte. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, infatti, nei depositi comunali ci sarebbero 2 mila bare accatastate ancora in attesa di degna sepoltura.Il cartellone pubblicitario shockAlcune settimane fa un imprenditore che gestisce cartelloni pubblicitari nella città e la cui madre è morta a 85 anni, ha affisso su 250 cartelloni pubblicitari della Capitale il messaggio:Anche le pompe funebri si scusano con le famiglie e vanno in giro con i carri funebri con la scritta:

