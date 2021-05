https://it.sputniknews.com/20210526/roma-assoluzione-raggi-diventa-definitiva-nessun-ricorso-presentato-in-cassazione-11445101.html

Roma, assoluzione Raggi diventa definitiva: nessun ricorso presentato in Cassazione

Roma, assoluzione Raggi diventa definitiva: nessun ricorso presentato in Cassazione

La procura generale non presenterà ricorso in Cassazione. Soddisfazione dal M5S.

Virginia Raggi assolta in via definitiva. La procura generale non ha presentato il ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione pronunciata lo scorso 19 dicembre dalla seconda sezione della Corte di Appello di Roma. Si chiude definitivamente la vicenda processuale della sindaca di Roma accusata di falso in relazione alla nomina di Renato Marra a capo del del Dipartimento Turismo del Campidoglio, in seguito ritirata.In appello era stato confermato il verdetto in primo grado del giudice monocratico che il 10 novembre 2018 aveva assolto Raggi dall'accusa di falso con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Soddisfazione per l'esito della vicenda processuale da parte del Movimento 5 stelle che commenta sui social con un auspicio "andiamo avanti".Perché la Raggi è stata processataVirginia Raggi è stata accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex braccio destro della sindaca, a capo della direzione Turismo del Campidoglio nell'autunno 2016, pochi mesi dopo l'insediamento al Campidoglio.Secondo la procura la Raggi avrebbe dichiarato il falso affermando di aver nominato Marra in assoluta autonomia, mentre per la Procura, che in sede di appello aveva chiesto 10 anni di carcere, l'incarico sarebbe arrivato in seguito ad un accordo con Raffaele Marra su una nomina per il fratello.In entrambi i gradi di giudizio la sindaca è stata assolta perché il fatto non costituisce reato.

