https://it.sputniknews.com/20210526/ritiro-truppe-usa-dallafghanistan-portaerei-americana-in-navigazione-verso-il-medio-oriente-11450384.html

Ritiro truppe USA dall'Afghanistan, portaerei americana in navigazione verso il Medio Oriente

Ritiro truppe USA dall'Afghanistan, portaerei americana in navigazione verso il Medio Oriente

Il Pentagono ha in programma per quest'estate di inviare nel Medio Oriente la portaerei Ronald Reagan per il supporto alle operazioni di ritiro delle truppe... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T19:51+0200

2021-05-26T19:51+0200

2021-05-26T19:51+0200

difesa

afghanistan

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/840/00/8400063_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_0fc37e4f4c1a0829b8f026e1c7dd7f76.jpg

"Si prevede che il Pentagono sposterà l'unica portaerei dispiegata al momento nell'Asia Pacifica al Medio Oriente per supportare il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan", cita il giornale ufficiali al corrente dei progetti del Pentagono.Secondo le informazioni apprese, la portaerei Ronald Reagan, il cui porto di stanza si trova nella città giapponese Yokosuka, partirà per il Medio Oriente già in estate, dove svolgerà il suo servizio per un periodo che durerà "fino a quattro mesi".Nel 2020 gli USA e i rappresentanti del movimento radicale Talebani hanno firmato a Doha il primo negli 18 anni di guerra accordo di pace. L’accordo di pace tra le parti prevedeva il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'avvio di un dialogo infra-afghano a marzo dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri.Nel 2021 l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che entro il 1° maggio avrebbe avviato in coordinamento con gli alleati il ritiro delle truppe dall'Afghanistan che sarebbe terminato l'11 settembre. Al fine di garantire la sicurezza il contingente americano nella fase iniziale di questa operazione sarà aumentato.

https://it.sputniknews.com/20210520/per-il-pentagono-il-ritiro-americano-dallafghanistan-potrebbe-essere-rallentato-dal-maltempo-11188482.html

3

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, afghanistan, mondo