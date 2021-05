Referto sistema universitario della Corte dei Conti: +41,8% di fuga di cervelli negli ultimi 8 anni

https://it.sputniknews.com/20210526/referto-sistema-universitario-della-corte-dei-conti-418-di-fuga-di-cervelli-negli-ultimi-8-anni-11452637.html

I dati dell'ultimo decennio mostra un costante aumento nella quota di giovani laureati in Italia rispetto agli altri Paesi dell'OCSE, ma le limitate prospettive occupazionali con adeguata remunerazione spingono molti giovani a lasciare il Paese.Secondo quanto emerge dal Referto sul sistema universitario 2021 approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, dal 2013 è aumentato del 41,8% il tasso di giovani laureati che lasciano l'Italia per trovare lavoro.I dati, che hanno preso in considerazione 98 atenei italiani di cui 67 statali, mostrano inoltre giudizi di qualità elevati in prevalenza per le università del Nord del Paese rispetto a quelle del Sud e criticità per le telematiche.Rilevate molte rinunce o mancati accessi all'UniversitàIl rapporto ha rilevato anche il mancato accesso o l’abbandono dell’istruzione universitaria dei giovani provenienti da famiglie con redditi bassi.Secondo quanto riferito dalla Corte dei Conti, oltre che a fattori culturali e sociali, la situazione è dovuta anche al fatto che la spesa (tasse di iscrizione più elevate rispetto a molti altri Paesi europei) grava interamente sulla famiglia con carenza di strumenti di sostegno economico per i meno abbienti.Situazione critica nell'ambito della ricerca scientifica e della formazione professionale"Nel periodo 2016-2019 l’investimento pubblico nella ricerca appare ancora sotto la media europea" ha affermato la Corte dei Conti, con particolare riferimento al settore universitario.Risultano, poi, ancora poco sviluppati i programmi di istruzione e formazione professionale, le lauree professionalizzanti in edilizia e ambiente, energia e trasporti, ingegneria, e mancano i laureati in discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

