Prezzo dell'oro di nuovo in salita, toccato oggi il massimo da gennaio

Le quotazioni dell'oro sono in crescita ed oggi hanno superato il valore di 1900 dollari all'oncia.

Alle 18.06, ore italiane, i futures sull'oro di giugno sono aumentati in prezzo dello 0,24% alla borsa newyorchese Comex, ovvero di $ 4,55 - a $ 1902,45 per oncia troy. I futures sull'argento per luglio sono scesi dello 0,44%, a 27,933 $ l'oncia.Stanotte il prezzo dell'oro ha superato i 1.900 dollari l'oncia per la prima volta dall'8 gennaio. Tale crescita del metallo prezioso è dovuta all'ottimismo circa le dichiarazioni della banca centrale americana su inflazione e politica monetaria, che perdura anche in questa sessione di contrattazioni.I mercati temevano che l'accelerazione dell'inflazione annuale negli Stati Uniti in aprile che ha raggiunto livelli record paragonabili alla situazione del 2008 potesse portare a una revisione della politica monetaria del FRS, successivamente gli investitori hanno trovato alcuni segnali da "falco" nei verbali della riunione di aprile del FRS. L'attenuamento delle misure a sostegno della banca centrale americana avrebbe avuto un effetto negativo sull'oro.Inoltre, il rendimento dei titoli di stato americani è sceso mercoledì per la sesta sessione di mercato consecutiva, che dà una spinta anche all'oro. Il rendimento dei titoli dei Treasury Bond a 10 anni statunitensi è sceso all'1,559%, dopo la chiusura precedente all'1,564%.

