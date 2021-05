https://it.sputniknews.com/20210526/presidenziali-siria-esperto-la-stragrande-maggioranza-della-popolazione-sostiene-assad-11443015.html

Presidenziali Siria, esperto: "La stragrande maggioranza della popolazione sostiene Assad"

Presidenziali Siria, esperto: "La stragrande maggioranza della popolazione sostiene Assad"

I siriani sono oggi chiamati a scegliere il nuovo capo di stato, che guiderà il paese fino al 2028. 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T13:56+0200

2021-05-26T13:56+0200

2021-05-26T13:56+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/873/92/8739225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d8c2c4f1cfd181547dbefb8f0d06669.jpg

Nel 2014, quando l'ISIS* era al suo apice in Siria, il presidente Bashar al-Assad ha vinto la corsa alla presidenza, raccogliendo circa il 90% dei consensi. Oggi, giornata in cui i siriani torneranno ai seggi elettorali, è probabile che il capo di stato ottenga ancora una volta la vittoria.A sostenerlo è Taleb Ibrahim, un analista politico con sede a Damasco, secondo cui l'esito delle prossime elezioni è piuttosto prevedibile e questo deriverebbe dal fatto che la stragrande maggioranza della popolazione sostiene il proprio presidente e vuole che questi permanga al potere.Le critiche dell'OccidenteI critici di Assad la pensano però diversamente. Anche prima dello scoppio della Primavera araba in Siria nel marzo 2011, Assad è stato spesso accusato di "opprimere" e "reprimere" le minoranze e l'opposizione del paese e di non aver attuato le riforme sociali ed economiche tanto necessarie.In Occidente è stato anche criticato per non aver aderito ai processi democratici e per aver fatto affidamento su Iran e Russia per lottare contro elementi ritenuti legittimi dalla comunità internazionale, anche se Damasco ha più volte sottolineato che la guerra è stata combattuta contro gruppi di estremisti.Secondo Ibrahim, l'avversione dell'Occidente verso Assad sarebbe dovuta al mancato allineamento del presidente siriano con l'agenda degli Stati Uniti:La pressione economica contro la SiriaDallo scoppio della guerra civile, nella quale le forze armate americane in più di un'occasione hanno colpito obiettivi siriani, la pressione economica di Washington su Damasco si è fatta sempre più crescente.L'ultima ondata di sanzioni alla Siria è stata imposta all'inizio di maggio, quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso per il congelamento dei beni di alcune persone e il divieto di alcuni beni e servizi nel paese.L'esperto si è detto certo che questa politica non cambierà con il tempo e questo è anche il motivo per cui pensa che la Siria debba lavorare a stretto contatto con vari attori internazionali per assicurarsi che i suoi interessi siano mantenuti.Le elezioni presidenziali in SiriaLe elezioni presidenziali in Siria si tengono quest'oggi, 26 maggio, a 7 anni dall'ultima tornata. I cittadini siriani sono chiamati ad eleggere il loro prossimo presidente, che resterà in carica fino al 2028. I candidati quest’anno sono tre: Abdullah Salloum Abdullah, ex ministro per gli Affari parlamentari, Mahmoud Ahmad Marie, che fa parte del processo di pace sostenuto dalle Nazioni Unite, e Bashar al-Assad stesso.*l'ISIS (o Stato Islamico, Daesh) è un'organizzazione terroristica bandita in Russia

https://it.sputniknews.com/20210421/bashar-al-assad-si-candida-alla-presidenza-in-siria-per-le-elezioni-2021-10442666.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo