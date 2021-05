https://it.sputniknews.com/20210526/piu-di-messi-e-ronaldo-e-conor-mcgregor-lo-sportivo-piu-pagato-al-mondo-11448001.html

Più di Messi e Ronaldo: è Conor McGregor lo sportivo più pagato al mondo

Più di Messi e Ronaldo: è Conor McGregor lo sportivo più pagato al mondo

Da diversi anni i calciatori Messi e Ronaldo sono in testa alle classifiche degli sportivi più pagati – oltre ai ricchi contratti con i rispettivi club, godono... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T20:49+0200

2021-05-26T20:49+0200

2021-05-26T20:49+0200

sport

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/748/57/7485725_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_61cbf67bb2f91dffd5b1aeb81cd80a91.jpg

Nike, Adidas, Pepsi, prodotti alimentari Unilever, sono solo alcuni degli sponsor che fruttano annualmente a Messi e Ronaldo lauti compensi che vanno a sommarsi ai già ottimi contratti con le rispettive squadre di club.Ma l’ultima classifica stilata dalla rivista Sportico ha messo Conor McGregor, la star dell’UFC (Ultimate Fighting Championship) in cima alla classifica degli sportivi più pagati al mondo. Secondo i dati della rivista specializzata in sport e business, sarebbe stato il Proper No. Twelve (Proper 12), il marchio di whisky fondato dall’atleta marziale irlandese, a fargli fare il salto di qualità e portarlo al vertice degli sportivi più remunerati.McGregor aveva investito tre anni nella promozione del marchio di whisky lanciato nel 2018, Proper No. Twelve. La vendita dell'azienda quest'anno alla Proximo Spirits, l’azienda americana che distribuisce marchi come la tequila Jose Cuervo, gli ha reso ben 170 milioni di dollari, spingendo il totale dei suoi guadagni negli ultimi mesi a 208 milioni di dollari (170 milioni di euro).Lionel Messi, tra contratto del Barcellona e sponsor, è accreditato di un guadagno di 126 milioni di dollari nello stesso periodo (103 milioni di euro), mentre Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus, 120 milioni di dollari (98 milioni di euro).McGregor potrà per altro rafforzare la sua posizione quest'anno poiché l'atleta tornerà di nuovo all'Ottagono quest'estate per affrontare Dustin Poirier per la terza volta. Finora non ci sono stati dettagli sul contratto, ma i rapporti dicono che l'irlandese abbia ricevuto 5 milioni di dollari per il suo precedente appuntamento con Poirier, che includeva una percentuale dei ricavi della pay-per-view. Data la sua popolarità, gli esperti dicono che per il nuovo incontro può aspettarsi di guadagnare lo stesso importo o anche di più.L'irlandese ha recentemente fatto notizia quando ha rivelato di voler acquistare una squadra di calcio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, economia, mondo