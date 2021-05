https://it.sputniknews.com/20210526/pedopornografia-arrestato-noto-professionista-torinese-9000-video-di-abusi-su-bambini--11440906.html

Pedopornografia, arrestato noto professionista torinese: 9.000 video di abusi su bambini

Per due anni ha abusato sessualmente di due bambini di 6 e 8 anni, filmando gli episodi di violenza per diffondere i video pedopornografici sul dark web. 26.05.2021, Sputnik Italia

Un professionista di 50 anni, noto ed insospettabile, è stato arrestato a Torino in conclusione di un' operazione di contrasto alla pedopornografia. L'uomo perpetrava abusi sessuali e produceva filmati pedopornografici riprendendo gli atti compiuti sulle sue vittime, due bambini di 6 e 8 anni.Ancora una volta la lente degli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (Cncpo) si è focalizzata sul Dark Web, dove è stata condotta sotto copertura una complessa attività d'indagine coordinata dal procuratore Eugenio Albamonte della Procura di Roma. Il lavoro di indagine è stato portato avanti con la collaborazione del Compartimento Polizia Postale di Torino e ha coinvolto altre Agenzie investigative estere attivata da Europol. Avvalendosi delle sue capacità manipolatorie, il 50enne era riuscito a carpire la fiducia dei genitori che gli affidavano i loro piccoli anche per giorni. In questi frangenti l'orco abusava dei bimbi e riprendeva gli atti compiuti ai loro danni per diffondere sul dark web i filmati pedopornografici. Sono circa 9.000 i video rinvenuti.

polizia, italia