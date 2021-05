https://it.sputniknews.com/20210526/orlando-torna-sul-blocco-dei-licenziamenti-io-non-ho-fatto-alcun-blitz-11440145.html

Orlando torna sul blocco dei licenziamenti: “Io non ho fatto alcun blitz”

Dopo la polemica con le parti sociali per il rinvio a fine agosto inserito nel dl Sostegni bis e poi cancellato. 26.05.2021, Sputnik Italia

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando non ci sta. L’inserimento nel dl Sostegni bis della norma che prorogava il blocco dei licenziamenti fino a fine agosto, duramente contestata dagli imprenditori, non è stato un blitz, il governo lo sapeva.“In Consiglio ho solo rinviato al testo, come si fa in questi casi. E poi ne ho parlato apertamente in conferenza stampa, a fianco di Mario Draghi. Secondo lei lo avrei fatto, se ci fosse stato un sotterfugio?”, domanda retoricamente sul quotidiano.La norma, comunque, dopo le aspre critiche soprattutto di Confindustria è stata stralciata ma restano in piedi tutte le contraddizioni della maggioranza e nello stesso tempo le carenze del settore dell’occupazione.Secondo Orlando, infatti, adesso c’è il rischio che la tenuta del governo traballi, venuta meno la spinta di unità legata al picco della pandemia.Il ministro difende il principio sulla CigIl titolare del ministero quota Pd, comunque, ci tiene a difendere l’impianto della norma inserita nel dl Sostegni bis.“La norma è stata elaborata in poche ore in modo da dare più strumenti alle imprese per attenuare l’impatto della fine del blocco dei licenziamenti. La sostanza è rimasta, con gli incentivi alle imprese a usare la cassa integrazione fino a fine anno senza dovervi contribuire”.Il contraltare è l’impegno a non licenziare, sottolinea: “L’altra norma, su chi chiede cassa Covid a giugno, era un corollario conseguente”.La riforma degli ammortizzatoriOrlando passa poi a parlare del quadro più generale e delle modifiche necessarie per mettere in sicurezza il settore.Per il ministro “la pandemia ha dimostrato che anche la piccola impresa può avere una fase di stallo e l’esigenza di riposizionarsi” e alla Cigs si affianca e si affiancherà anche la Naspi.

Rachele Samo

