https://it.sputniknews.com/20210526/mosca-risponde-a-sofia-dipendente-dellambasciata-bulgara-dichiarato-persona-non-grata-11443772.html

Mosca risponde a Sofia: dipendente dell’ambasciata bulgara dichiarato ‘persona non grata’

Mosca risponde a Sofia: dipendente dell’ambasciata bulgara dichiarato ‘persona non grata’

I pubblici ministeri bulgari avevano in precedenza accusato sei cittadini russi di essere stati responsabili di quattro esplosioni nei depositi di armi bulgari... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T12:53+0200

2021-05-26T12:53+0200

2021-05-26T12:53+0200

bulgaria

diplomazia internazionale

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/142/54/1425447_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_64117833f9e2233b9bf058a72d0afa41.jpg

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato ‘persona non grata’ uno staff dell'ambasciata bulgara, rispondendo all'espulsione di Sofia di un diplomatico russo il mese scorso con una mossa che Mosca aveva condannato come ingiustificata.Il ministero ha annunciato in una dichiarazione di aver notificato la decisione all'ambasciatore bulgaro Atanas Krastin.Il ministero degli Affari esteri bulgaro aveva annunciato alla fine di aprile di aver dichiarato persona non grata un diplomatico russo. Mosca aveva promesso una risposta al provvedimento ritenuto ingiusto.I media bulgari avevano precedentemente riferito che sei cittadini russi erano sospettati di essere coinvolti in una serie di esplosioni in fabbriche e depositi di armi, tre dei quali accusati del tentato omicidio dell'uomo d'affari bulgaro Emilian Gebrev. I pubblici ministeri bulgari stanno ora esaminando quattro esplosioni in depositi di armi tra il 2011 e il 2020.

1

bulgaria

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaria, diplomazia internazionale, russia, mondo