https://it.sputniknews.com/20210526/marilyn-manson-ricercato-dalla-polizia-per-aggressione--11441001.html

Marilyn Manson ricercato dalla polizia per aggressione

Marilyn Manson ricercato dalla polizia per aggressione

Il cantante, già in passato al centro di diverse diatribe giudiziarie, ha definito il reclamo ridicolo. 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T10:02+0200

2021-05-26T10:02+0200

2021-05-26T10:02+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11440881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d0d32f62877a7ccfd30f6b9cc63110b.jpg

La polizia del New Hampshire ha reso noto che è stato spiccato un mandato di arresto per il musicista Marilyn Manson per reati di aggressione risalenti al 2019.Il dipartimento di polizia di Gilford lo ha annunciato ieri in un post sulla propria pagina ufficiale Facebook.Le forze dell'ordine hanno specificato che i due capi d'accusa per aggressione sono legati a un incidente al padiglione avvenuto presso il padiglione della Bank of New Hampshire, dove Manson eseguì un concerto il 18 agosto 2019.Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, il giorno del suo concerto Manson avrebbe sputato e aggredito un videografo locale.Un avvocato di Manson ha definito il reclamo "ridicolo", ma ha detto che il suo assistito mostrerà il massimo impegno nel collaborare con le autorità.I guai giudiziari di Marilyn MansonIn passato Manson era stato accusato di abusi sessuali da diverse donne ma non è mai stato condannato per alcun crimine connesso a quei presunti incidenti. Tra gli accusatori figurano anche l'ex fidanzata Evan Rachel Wood e l'attore Esmé Bianco.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo