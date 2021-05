https://it.sputniknews.com/20210526/la-slovacchia-registra-il-vaccino-sputnik-v-11447283.html

La Slovacchia registra il vaccino Sputnik V

La Slovacchia ha registrato il vaccino contro il coronavirus Sputnik V sviluppato del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya", ha comunicato il... 26.05.2021, Sputnik Italia

Il governo slovacco ha deciso quest'oggi di concedere l'approvazione per l'utilizzo di emergrenza del vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V nel paese da giugno.La notizia è stata confermata anche dal Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) con una nota sulla propria pagina Twitter.Il vaccino Sputnik V si basa sulla piattaforma collaudata e ben studiata di vettori adenovirali umani. L'efficacia del vaccino è pari del 97,6% secondo l'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dopo che erano stati segnalati in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche dal Centro Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti.Sputnik V è al secondo posto al mondo in termini di numero di approvazioni ricevute dalle autorità di regolamentazione governative sui medicinali dei vari stati, con 67 paesi in cui è stato adottato.

