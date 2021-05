https://it.sputniknews.com/20210526/incidente-funivia-stresa-mottarone-tre-fermati-nella-notte-la-pm-sistema-di-frenata-manomesso-11439550.html

Incidente funivia Stresa-Mottarone, tre fermati nella notte. La pm: "Sistema di frenata manomesso"

Incidente funivia Stresa-Mottarone, tre fermati nella notte. La pm: "Sistema di frenata manomesso"

La pm incaricata delle indagini ha definito tali sviluppi molto gravi ed inquietanti. 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T08:24+0200

2021-05-26T08:24+0200

2021-05-26T09:33+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11332338_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_f84881a883849d9453c597476afe0dec.jpg

Il sistema di frenata della funivia Stresa-Mottarone, in seguito al cedimento della quale hanno perso la vita 14 persone, potrebbe essere stato manomesso.E' quanto emerge dall'analisi dei reperti effettuata da parte degli inquirenti, come riferito dal pm di Verbania incaricato delle indagini, Olimpia Bossi.La Bossi ha dunque chiarito che in base ai risultati degli esami effettuati è stato possibile accertare che il 'forchettone', ovvero il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainante, non era stato rimosso al fine di "evitare disservizi e blocchi della funivia".Per il pm, quello che emerge dalle prime indagini è uno "sviluppo consequenziale, molto grave e inquietante", con la procura che si riserva ora "di valutare eventuali posizioni di altre persone".E intanto nella notte sono state fermate tre persone: si tratta di Luigi Nerini, proprietario della società che gestisce l'impianto, l’ingegnere direttore del servizio e un altro dipendente, capo servizio.il comandante provinciale dei carabinieri di Verbania, tenente colonnello Alberto Cicognani ha comunicato che i tre hanno "ammesso" che Il freno "non è stato attivato volontariamente". Lo ha detto ai microfoni di di Buongiorno Regione, su RaiTre.La tragedia di MottaroneDomenica scorsa, 23 maggio, si è verificato un improvviso cedimento della funivia Stresa-Mottarone.Nell'incidente sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini sono stati ricoverati in gravi condizioni. Uno dei due, di appena 9 anni, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate.

https://it.sputniknews.com/20210524/funivia-stresa-mottarone-lultima-manutenzione-il-3-maggio-11420635.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia