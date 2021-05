https://it.sputniknews.com/20210526/il-ministro-di-maio-in-visita-ufficiale-al-comando-generale-della-guardia-di-finanza-11451235.html

Il ministro Di Maio in visita ufficiale al comando generale della Guardia di Finanza

Il ministro Di Maio in visita ufficiale al comando generale della Guardia di Finanza

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio, si è recato questa mattina al Comando Generale della Guardia di Finanza... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T18:22+0200

2021-05-26T18:22+0200

2021-05-26T18:23+0200

luigi di maio

guardia di finanza

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11450843_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ad73e47d9c624892921b65f7a9b18c39.jpg

Il capo della diplomazia italiana è stato accolto al Comando Generale della Guardia di Finanza da un picchetto d'onore, tenuto alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, del Comandante in Seconda, Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo e il Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco.Dopo aver reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Corpo alla presenza del Comandante Generale, il Ministro ha incontrato, presso il Salone d’Onore della Caserma “Piave” di Viale XXI Aprile, una rappresentanza di Ufficiali del Comando Generale, responsabili delle articolazioni dello Stato Maggiore. Un’occasione per fare il punto di situazione sulle attività operative svolte dai Reparti del Corpo nei diversi ambiti d’intervento istituzionale.il Ministro ha confermato l’importanza della cooperazione con la Guardia di Finanza, anche attraverso la presenza di esperti del Corpo nelle sedi diplomatiche italiane all’estero, prezioso asset della politica estera italiana.Il Comandante Generale ha ringraziato il Ministro per la vicinanza dimostrata alle Fiamme Gialle sin dal suo insediamento e al termine della visita lo ha invitato a firmare il Libro d’Onore del Comando Generale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luigi di maio, guardia di finanza, italia