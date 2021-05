https://it.sputniknews.com/20210526/gaming-attivato-fondo-intrattenimento-digitale-4-milioni-per-sviluppatori-e-publisher-italiani-11448286.html

Gaming, attivato Fondo Intrattenimento Digitale: 4 milioni per sviluppatori e publisher italiani

I finanziamenti saranno concessi a fondo perduto a sviluppatori e publisher con la sede fiscale in Italia. 26.05.2021, Sputnik Italia

A partire da oggi è operativo il Fondo per l'Intrattenimento Digitale, noto anche come First Playable Fund, del valore complessivo di 4 milioni di euro e varato dal Governo per sostenere e rilanciare l'industria del gaming in Italia.Il fondo andrà a pieno benefico di aziende che operano nel settore, tanto team di sviluppo quanto publisher, la cui sede operativa è situata in Italia.Queste entità potranno iniziare a richiedere i contributi previsti dal decreto legge a partire dal prossimo 30 giugno per la realizzazione di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale.La deputata ha sottolineato come l'obiettivo del decreto sia quello di dare "una spinta decisiva" al settore, che a livello globale vale oltre $ 150 miliardi, per un giro d'affari che, negli ultimi anni, ha nettamente superato quello dell'industria del cinema e della musica messe insieme.Il progetto del First Playable FundLe prime informazioni embrionali sul First Playable Fund sono risalenti a circa un anno fa, con un decreto ministeriale già pubblicato all'epoca del secondo Governo Conte.Ora, dopo un periodo di gestazione più lungo rispetto a quanto preventivato, il Fondo è ufficialmente disponibile, con le informazioni a riguardo che sono reperibili sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico.

