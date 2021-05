https://it.sputniknews.com/20210526/francia-nuova-variante-covid-scoperta-a-bordeaux--11443617.html

Francia, nuova variante Covid scoperta a Bordeaux

Francia, nuova variante Covid scoperta a Bordeaux

Le autorità sanitarie locali hanno sottolineato che la situazione rimane al momento sotto controllo. 26.05.2021, Sputnik Italia

Le autorità sanitarie regionali di Bordeaux hanno annunciato di aver individuato una nuova variante di coronavirus su un cluster di 50 persone.Stando a quanto riferito dal professor Patrick Dehail, si tratterebbe di una variante "molto rara" della B.1.1.7 conosciuta come variante inglese e originatasi nel Kent.A risultare positivi sono stati per la maggior parte degli studenti di una scuola del quartiere di Bacalan e i loro genitori. Per nessuno dei contagiati si è finora reso necessario il ricovero in ospedale, con la maggior parte dei pazienti che sono risultati asintomatici o con sintomi lievi.Secondo il professor Dehail, la nuova variante sarebbe coperta da tutti i vaccini attualmente disponibile in territorio transalpino, ovvero PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen.Varianti e vacciniNelle scorse settimane la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, ha ribadito che tutti i sieri in distribuzione in Europa sono efficaci anche contro le principali varianti del Covid circolanti.Per quanto riguarda la variante inglese, ha chiarito la Cooke, “finora i vaccini esistenti sono efficaci” per le altre, la sudafricana, la brasiliana, al momento ci sono troppi pochi casi in Europa per fare una valutazione.

