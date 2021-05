https://it.sputniknews.com/20210526/fiumicino-pronto-ad-ampliare-rotte-voli-covid-tested-con-nuovi-collegamenti-intercontinentali-11447585.html

Fiumicino pronto ad ampliare rotte voli Covid Tested con nuovi collegamenti intercontinentali

I voli Covid Tested, rivelatisi un successo, destano un interesse crescente nei viaggiatori. Il protocollo di sicurezza sperimentale sembra aprire ora a nuove... 26.05.2021, Sputnik Italia

Il protocollo di sicurezza lanciato in via sperimentale da Aeroporti di Roma, Ministero della Salute e Regione Lazio sui voli Alitalia fra Roma e Milano a settembre dello scorso anno ed estesosi poi a New York ed Atlanta a dicembre sembra aver riscosso successo tra i viaggiatori.In seguito all'ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio scorso, lo scalo di Fiumicino ha infatti attivato nuovi corridoi Covid-Tested e a breve i vettori avvieranno le operazioni sulle nuove destinazioni consentite.La fase sperimentale ha di fatto dimostrato un radicale abbattimento del rischio di contagio grazie al doppio test effettuato su tutti i passeggeri (uno 48 ore prima della partenza e uno subito dopo lo sbarco).Le nove rotte aggiunteA seguito di questi sviluppi saranno 12 i collegamenti aerei intercontinentali Covid Tested, 9 dei quali dagli Stati Uniti e Canada.In aggiunta ai già presenti 12 voli settimanali attivi su New York ed Atlanta di Alitalia e Delta Air Lines, si aggiungono ulteriori collegamenti con American Airlines e United con New York.Dal 22 maggio è attivo il protocollo Covid-Tested sui voli Dallas-Roma Fiumicino di American Airlines. Si prevede in seguito l'adozione del protocollo per i voli di Emirates da Dubai e di Etihad da Abu Dhabi.Da luglio sono attesi i nuovi voli diretti di Alitalia da Tokyo Haneda e di Air Canada da Toronto e Montreal e in agosto il collegamento di Delta da Boston.

coronavirus in italia, aeroporto fiumicino, turismo