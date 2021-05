https://it.sputniknews.com/20210526/ferrovie-dello-stato-il-mef-nomina-giadrossi-nuovo-presidente-del-cda-11454113.html

Ferrovie dello Stato, il Mef nomina Giadrossi nuovo presidente del CdA

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha indicato i nominativi per il nuovo... 26.05.2021, Sputnik Italia

E' Nicoletta Giadrossi la nuova presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo FS italiano. La notizia arriva dal Ministro dell'Economia che in un comunicato ha annunciato i nominativi dei componenti del Cda."Il Ministero dell’Economia e delle Finanze esprime un sentito ringraziamento al Presidente, Gianluigi Vittorio Castelli, all’Amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai Consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti" si legge nel comunicato.Insieme a Giadrossi gli altri componenti del Cda di Ferrovie dello Stato saranno Luigi Ferrari, Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci, Silvia Candiani e Riccardo Barbieri Hermitte.Ferraris sarà il nuovo amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato.Dopo aver ricoperto diverse posizioni in diversi player italiani e internazionali come Agusta, Piaggio VE, Sasib Beverage, Elsag Bailey Process Automation, Ferraris è sbarcato a Enel nel 1999 dove ha svolto numerosi incarichi fino al 2014.

