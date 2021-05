https://it.sputniknews.com/20210526/fanchi-tossici-nei-terreni-agricoli-150-mila-tonnellate-disperse-in-quattro-regioni-del-nord-italia-11453610.html

Fanghi tossici nei terreni agricoli, 150 mila tonnellate disperse in quattro regioni del Nord Italia

Fanghi tossici nei terreni agricoli, 150 mila tonnellate disperse in quattro regioni del Nord Italia

Oltre 150mila tonnellate di fanghi tossici smaltiti sui campi del Nord Italia tra il 2018 ed il 2019. I carabinieri forestali del Gruppo di Brescia hanno... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T22:32+0200

2021-05-26T22:32+0200

2021-05-26T22:58+0200

carabinieri

rifiuti

agricoltura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11454220_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_68bc610273630c6c1422038e542c3ab3.jpg

Con un traffico illecito di rifiuti tra il gennaio del 2018 e l’agosto del 2019 oltre 150mila tonnellate di fanghi tossici sono stati smaltiti nei terreni agricoli di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.I carabinieri forestali del Gruppo di Brescia hanno scoperto questo traffico che, spacciando i rifiuti per fertilizzanti, ha smaltito su 3.000 ettari di terreni agricoli metalli pesanti, idrocarburi e altri veleni.I proprietari dei campi agricoli venivano convinti ad accettare lo spandimento dei “gessi di defecazione” con l'offerta a titolo gratuito. La società incriminata avrebbe tratto, da queste condotte, un profitto di 12 milioni di euro.Traffico illecito di rifiutiA capo degli illeciti c'è la società bresciana Wte Srl, impiegata nel settore del recupero rifiuti.L'azienda ritirava i fanghi prodotti da numerosi impianti pubblici e privati di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali per poi trattarli creando fertilizzanti. Per ottimizzare i profitti però questi rifiuti non venivano trattati ma addirittura vi aggiungeva ulteriori inquinanti come l’acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste, classificandoli poi come "gessi di defecazione".Insieme al traffico illecito anche la denuncia per molestie olfattiveDurante le indagini in relazione alla società e alle sue condotte sono emersi centinaia di esposti e segnalazioni presentati da cittadini costretti da anni a vivere in casa con porte e finestre chiuse a causa dei miasmi prodotti durante il trasporto e lo spandimento dei fanghi.Vi è infine il reato di influenze illecite contestato ad un dirigente pubblico che garantiva la condotta criminale dell'azienda in cambio di incarichi di consulenza e altre regalie da parte del titolare di Wte Srl.

https://it.sputniknews.com/20210517/traffico-di-rifiuti-13-arresti-in-quattro-regioni-italiane-10556999.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carabinieri, rifiuti, agricoltura