Ex funzionario Dipartimento di Stato si aspetta normalizzazione Russia-USA dopo vertice Putin-Biden

Howard Stoffer, ex funzionario del Dipartimento di Stato, svela a Sputnik le aspettative degli USA sul primo incontro tra Putin e Biden,

"Penso, che i russi e gli americani in genere vadano d'accordo. Ora dobbiamo solo risolvere tutta questa serie di problemi. Ed è quello che penso che questo vertice sarà, il primo passo per farlo", ha detto a Sputnik Stoffer, ex funzionario dei servizi esteri del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ex direttore dell'antiterrorismo delle Nazioni Unite ed ora professore associato presso l'Università di New Haven.Martedì la Casa Bianca ha annunciato che i due leader terranno un vertice a Ginevra il 16 giugno, in quello che sarà il loro primo incontro di persona da quando Biden è entrato in carica.Stoffer ha detto di aspettarsi un chiaro miglioramento delle relazioni russo-statunitensi e ha ricordato il buon rapporto che aveva con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l'ex ambasciatore russo a Washington Sergei Kislyak.L’ex alto funzionario sostiene che l'imminente vertice di Ginevra potrebbe essere un'altra buona occasione per Washington e Mosca di individuare aree in cui è possibile trovare un terreno comune. Questo processo è stato già avviato da Lavrov e dal Segretario di Stato americano Antony Blinken durante il loro primo incontro di persona a margine della dodicesima riunione ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik, in Islanda, lo scorso 20 maggio.Commentando la scelta del luogo per il vertice Putin-Biden, Stoffer ha messo in guardia dal non leggere troppo tra le righe in esso.Il Cremlino si aspetta che Putin e Biden discuteranno in quella occasione questioni quali la stabilità strategica e le stesse relazioni USA-Russia. La Casa Bianca ha affermato che l'Ucraina, la Bielorussia, il Nuovo START e l'Iran sarebbero all'ordine del giorno.All'inizio di questo mese, Lavrov aveva elogiato l'approccio costruttivo di Blinken ai recenti negoziati a Reykjavik e affermato che Russia e Stati Uniti, in quanto due maggiori potenze nucleari, hanno una responsabilità speciale per il mantenimento della stabilità strategica e della sicurezza internazionale. Senza un vero e proprio dialogo russo-statunitense, sarebbe molto difficile per la comunità globale affrontare sfide e minacce internazionali e risolvere i conflitti regionali, ha affermato Lavrov.Prospettive di riunioni futureAlla domanda sulle prospettive di futuri incontri di alto livello tra Russia e Stati Uniti, Stoffer ha detto che si aspetta che Putin e Biden si incontrino al G20 e all'inizio del 2022, nonché, se l’incontro di Ginevra andrà come serato, al Russia potrebbe rientrare nel G7 facendolo tornare ad essere il G8 e aumentare le possibilità di contatto.Secondo Stoffer gli incontri di massimo livello tra le due superpotenze sarebbero essenziali perché i ministri degli Esteri non possono risolvere tutto loro e ha sostenuto che esisterebbe ora una sostanziale differenza di approccio di Washington verso la Russia, rispetto all'amministrazione di Donald Trump.In conclusione Stoffer ha ricordato che da un tale vertice potrebbero sortire buone indicazioni per contenere anche il conflitto Israelo-Palestinese. Egli sostiene che la Russia potrebbe mediare per Gaza, viste invece le pessime relazioni degli Stati Uniti con Hamas.

interviste, diplomazia internazionale, usa, russia, mondo