Dl Semplificazioni, Draghi vuole l’intesa sul testo già questa settimana

Resta il nodo del codice degli appalti, del massimo ribasso e dei subappalti, ma il premier tira dritto. 26.05.2021, Sputnik Italia

Liberalizzazione del subappalto, massimo ribasso e superbonus per gli hotel. Sono questi alcuni dei nodi che restano sul tavolo del governo sul dl Semplificazioni e che riguardano in particolare il Codice degli appalti.Il premier Mario Draghi, però, non vuole farsi rallentare, sa che a Bruxelles aspettano il testo entro maggio e già oggi potrebbe esserci o una cabina di regia o un pre-Consiglio dei ministri per dirimere i punti controversi. I punti dirimentiAll’interno della maggioranza circola l’ipotesi di prorogare la soglia del subappalto al 40%, invece di liberalizzarla totalmente.E potrebbe scomparire il riferimento al massimo ribasso, sostituito dall'offerta "economicamente più vantaggiosa" che tenga conto anche degli aspetti qualitativi. Una modifica quella al vaglio del governo che potrebbe venire incontro, seppur solo in parte, alle richieste dei sindacati.Si discute, invece, se estendere anche alle strutture alberghiere il Superbonus al 110% per le ristrutturazioni.Il dl Semplificazione in puntiIl testo per alleggerire e tagliare le maglie della burocrazia e liberare le opere e la digitalizzazione dell’Italia è atteso da Bruxelles ma anche dal governo Draghi che punta a sviluppare norme che possano portare a una velocizzazione del Pnrr.Ecco i punti principali:

