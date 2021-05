https://it.sputniknews.com/20210526/covid-italia-speranza-quadro-epidemiologico-incoraggiante-rispetto-a-settimane-precedenti-11445692.html

Covid Italia, Speranza: "Quadro epidemiologico incoraggiante rispetto a settimane precedenti"

Il numero uno del Ministero della Salute ha sottolineato l'importanza del risultato raggiunto finora sulla diffusione dei vaccini. 26.05.2021, Sputnik Italia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del World Blood Donor Day Global Event, il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che oggi è possibile guardare con maggiore serenità al futuro della pandemia.Per Speranza, in questo senso, è fondamentale "la presenza dei vaccinI" che ha contribuito al raggiungimento di "un quadro epidemiologico più incoraggiante rispetto alle settimane precedenti".Il ministro si è quindi soffermato sull'importanza del World Blood Donor Day, a maggior ragione sullo sfondo di una situazione internazionale in cui i sistemi sanitari di tutti i paesi del mondo sono sotto forte stress."Io penso che la donazione di sangue sia un atto straordinario, che consente ogni giorno a questa macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza. L’Italia prova ad investire con ogni energia, ma abbiamo sempre più bisogno di persone che facciano la propria parte, di donne e uomini che decidano di dedicare un pezzo del proprio tempo, e di dare un po’ del proprio sangue a una causa che è una causa giusta e importante", sono state le parole di SperanzaIl World Blood Donor Day, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue, è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e quest’anno si svolgerà in Italia il 14 e il 15 giugno.

