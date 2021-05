https://it.sputniknews.com/20210526/covid-italia-le-regioni-preparano-la-bozza-delle-misure-per-lestate--11439729.html

Covid Italia, le Regioni preparano la bozza delle misure per l'estate

Covid Italia, le Regioni preparano la bozza delle misure per l'estate

Coprifuoco spostato alle 24, rigida osservanza del distanziamento in bar e ristoranti all'aperto ma anche maggiore flessibilità per l'accesso alla zona bianca... 26.05.2021, Sputnik Italia

Onde scongiurare il cosiddetto "effetto Sardegna", che dopo essere stata per alcune settimane l'unica Regione italiana senza zona bianca registrò un importante aumento dei contagi, la conferenza italiana delle Regioni ha già messo allo studio diverse misure per instaurare una zona bianca rafforzata in vista dell'estate.Tra le mosse prese in considerazioni trapelano il coprifuoco a partire dalle 24 e obbligo di consumo ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto, senza la possibilità di sostare in piedi davanti ai locali.Rigidità che fa rima però anche con flessibilità, ed è così che i presidenti delle Regioni hanno intenzione di richiedere la modifica della norma che prevede, in caso di retrocessione in zona gialla, di presentare per tre settimane consecutive dei dati da zona bianca per poter fare ritorno in quest'ultima.Vaccinazioni in vacanzaTra i nodi ancora da sciogliere, poi, permane quello relativo alle vaccinazioni dei vacanzieri durante l'estate.A tal proposito ieri, nonostante l'invito del commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ad una programmazione in funzione delle villeggiature escludendo altre ipotesi, il governatore del Veneto Luca Zaia si è detto determinato ad utilizzare appieno le settimane centrale di agosto per portare avanti la campagna vaccinale.Un'idea appoggiata anche dal numero uno di Regione Liguria, Giovanni Toti, che si è detto favorevole alla vaccinazione dei turisti.

