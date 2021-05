https://it.sputniknews.com/20210526/coronavirus-in-svizzera-governo-annuncia-nuovi-allentamenti-11449167.html

Coronavirus in Svizzera, governo annuncia nuovi allentamenti

Svizzera, meno restrizioni e via alla ripresa, ma resta l'obbligo di quarantena per chi arriva da Puglia e Campania.

2021-05-26T18:38+0200

In una conferenza stampa a Berna il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell'Interno con delega alla Sanità, Alain Berset, ha fatto il punto delle misure anti-covid in vigore nella Confederazione Elvetica.Il consigliere federale ha fatto notare che la situazione epidemiologica in Svizzera continua a migliorare. Come comunicato in precedenza dall'Ufficio federale per la sanità pubblica (UFSP), negli ultimi quattro giorni nella Confederazione sono stati registrati 2.770 casi di contagio dal coronavirus, con 13 decessi. In tal modo il tasso di riproduzione Re è sceso a 0,94.I nuovi allentamenti segnano la terza fase del ritorno alla normalità in Svizzera (Fase di normalizzazione), secondo la strategia adottata ad aprile. Il pacchetto prevede le regole aggiornate:Coloro che sono vaccinati contro il COVID-19 con i preparati autorizzati dalle autorità elvetiche o dall'EMA oppure guariti dopo l'infezione sono esentati per sei mesi dall’obbligo della quarantena dei contatti e della quarantena di viaggio. Queste persone sono esentate per una durata di sei mesi anche dall’obbligo del test all’arrivo in Svizzera. Tuttavia, la quarantena rimane obbligatoria per chi rientra da stato o regione con rischio elevato di contagio dovuto alla presenza di una variante covid pericolosa, come la Gran Bretagna o le regioni italiane di Puglia e Campania.Secondo i piani del governo, nuovi allentamenti saranno discussi il prossimo 11 giugno ed entreranno in vigore a partire dal primo luglio.

