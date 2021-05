https://it.sputniknews.com/20210526/colombia-dimostranti-danno-alle-fiamme-palazzo-di-giustizia-di-tulua---video-11441724.html

Colombia, dimostranti danno alle fiamme Palazzo di Giustizia di Tulua - Video

Il ministro della Giustizia colombiano ha affermato che i responsabili di tale atto saranno identificati e arrestati. 26.05.2021, Sputnik Italia

I dimostranti in Colombia hanno dato alle fiamme il palazzo di giustizia nella città occidentale di Tulua nel corso della notte tra martedì e mercoledì.Lo ha riferito il ministro della giustizia Wilson Ruiz Orejuela, descrivendo l'incidente come un atto di terrorismo.Secondo i media locali, i vigili del fuoco non sono riusciti a raggiungere il centro della città per spegnere l'incendio a causa di grandi assembramenti di persone. Di conseguenza, l'intero palazzo è stato avvolto dalle fiamme, con rischi anche per gli edifici vicini.Intanto sui social network hanno iniziato a circolare diverse sequenze filmate che rendono conto degli atti vandalici compiuti a Tulua.Le proteste in ColombiaDalla fine di aprile il paese latinoamericano è attanagliato dalle proteste contro l'aumento del cuneo fiscale, che è continuato anche dopo che le autorità hanno scartato l'iniziativa. Finora, oltre 2.000 persone, tra cui 1.065 agenti di polizia, sono rimaste ferite negli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Quarantacinque persone sono morte.

