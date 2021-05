https://it.sputniknews.com/20210526/coldiretti-con-il-green-pass-salvato-il-turismo-ma-anche-il-made-in-italy-11446355.html

Coldiretti: con il green pass salvato il turismo ma anche il Made in Italy

L'arrivo del green pass europeo potrebbe aiutare la ripresa del turismo in Italia ma non solo. Con l’arrivo di lavoratori europei specializzati nelle attività... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T15:34+0200

coronavirus

made in italy

agricoltura

coldiretti

Coldiretti commenta positivamente l'arrivo a metà giugno del green pass europeo per turisti e lavoratori annunciato dal premier Mario Draghi. Lo strumento infatti non darà solo un sostegno al turismo, ma aiuterà anche la raccolta dei prodotti nazionali con l'arrivo di lavoratori specializzati."Un documento importante per consentire la libera circolazione dei lavoratori in un momento in cui sono in pieno svolgimento le campagne di raccolta della frutta e della verdura e tra poco inizierà la vendemmia e poi la raccolta delle olive" afferma Coldiretti.Con il green pass europeo si apriranno le porte dell'Ue a 150mila lavoratori stagionali comunitari provenienti da Romania, Polonia e Bulgaria e altri Paesi europei. Di questi, la comunità di lavoratori agricoli europei più presente è quella rumena con 98.011 occupati."Si tratta di lavoratori che spesso da anni collaborano per garantire professionalità ed esperienza alle imprese agricole italiane e che ogni anno attraversano il confine per poi tornare nel proprio Paese" ha sottolineato Coldiretti.Recuperare ritardo su decreto flussi 2021Secondo quanto affermato da Coldiretti, nel contesto della riapertura con i Paesi europei è necessario superare il ritardo accumulato per l’emanazione del decreto flussi 2021 che dovrebbero portare in Italia altri 18mila lavoratori extracomunitari ma anche le difficoltà burocratiche che ostacolano l’impiego dei lavoratori italiani.

