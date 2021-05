https://it.sputniknews.com/20210526/chi-non-si-estingue-si-rivede-riappare-in-argentina-la-lontra-gigante-scomparsa-dagli-anni-80-11446852.html

‘Chi non si estingue si rivede’: Riappare in Argentina la lontra gigante scomparsa dagli anni ‘80

‘Chi non si estingue si rivede’: Riappare in Argentina la lontra gigante scomparsa dagli anni ‘80

Si temeva che l'animale non vivesse più in Argentina a causa della perdita dell'habitat e della caccia diffusa. L'ultimo avvistamento risaliva agli anni '80... 26.05.2021

2021-05-26T21:56+0200

2021-05-26T21:56+0200

2021-05-26T22:13+0200

La lontra di fiume gigante, chiamata anche lontra gigante del Brasile, che si riteneva scomparsa da molti anni in Argentina, è apparsa inaspettatamente nella riserva della Fundación Rewilding. La specie è stata portata sull'orlo dell'estinzione a causa della caccia di massa e della perdita di habitat. Sebastián Di Martino, direttore della riserva, offre due possibili spiegazioni per il ritorno dell'animale in questa parte del Sud America.“Le popolazioni più vicine conosciute di lontra gigante, che è a rischio di estinzione a livello globale, si trovano nel Pantanal paraguaiano, che si connette con questo fiume a oltre mille chilometri da qui. Questa è la spiegazione più semplice", ha detto Di Martino in una intervista al The Guardian.L'altra possibilità è che ci sia sempre stata una popolazione residua nell'area ma passata inosservata, secondo il direttore della riserva.Il ritorno della lontra ha entusiasmato Di Martino, che mai avrebbe immaginato che la creatura si sarebbe più ripresentata.Le autorità locali hanno lavorato molto per riportare le lontre giganti, considerate importanti per l'ecosistema. Si ritiene che siano un valido regolatore delle popolazioni ittiche e contribuiscano alla salute dell'ecosistema acquatico, ha spiegato Di Martino.La Lontra GiganteLa lontra gigante o lontra gigante del Brasile, Pteronura brasiliensis il suo nome scientifico, è un mammifero carnivoro sudamericano, il più grande della famiglia dei mustelidi. Può arrivare a raggiungere i 170 cm di lunghezza.Ogni gruppo di questa specie si stringe attorno a una coppia riproduttiva dominante ed è estremamente coeso e cooperativo. Si tratta di un animale in serio rischio estinzione con una popolazione di meno di 5mila esemplari superstiti stimati, concentrata per lo più lungo il Rio delle Amazzoni, nelle Guyane e nel Pantanal. Si presumeva che in Argentina fosse scomparsa definitivamente da almeno 40 anni.

