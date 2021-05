https://it.sputniknews.com/20210526/caccia-russi-sukhoi-su-35-nel-2020-venduto-un-lotto-ad-un-paese-straniero-ma-il-nome-e-segreto-11447107.html

Caccia russi Sukhoi Su-35, nel 2020 venduto un lotto ad un paese straniero, ma il nome è segreto

La Sukhoi ha confermato la vendita di un lotto di SU-35 ad un paese straniero nel 2020.

Tuttavia, il documento non specifica di quale paese si tratta.Ad oggi l'unico compratore straniero dei Su-35 ufficialmente confermato è la Cina, che ha acquistato 24 caccia per un importo di 2,5 miliardi di dollari.Come affermato in precedenza dal presidente del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC), Dmitry Shugaev, Mosca non esclude la possibilità di firma del contratto su fornitura di un lotto aggiuntivo alla Cina.Su-35Il caccia Su-35 super manovrabile è progettato per svolgere compiti di acquisizione e mantenimento della supremazia aerea, nonché il supporto aereo per le truppe e il tiro contro bersagli terrestri e marittimi. Le forze armate russe hanno in dotazione la variante Su-35S. Questi caccia sono stati utilizzati durante l'operazione antiterrorismo in Siria.

