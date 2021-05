https://it.sputniknews.com/20210526/assolto-lex-sindaco-di-lodi-uggetti-il-fatto-non-sussiste-ma-la-politica-non-si-scusa-11451745.html

Assolto l’ex sindaco di Lodi Uggetti: il fatto non sussiste. Ma la politica non si scusa

Simone Uggetti (PD) assolto dall'accusa di turbativa d'asta. In carcere aveva rischiato il suicidio. No comment dai Cinque Stelle.

A cinque anni da quel 3 maggio 2016, in cui venne arrestato e passò 10 giorni in carcere a San Vittore e altri 25 ai domiciliari, Simone Uggetti, ex sindaco Pd di Lodi, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano perché "il fatto non sussiste". E alla lettura della sentenza è scoppiato in lacrime.Uggetti era accusato con altri tre di turbativa d’asta per una gara d’appalto per la gestione delle piscine comunali e all’epoca dei fatti era stato oggetto di una feroce campagna mediatica e politica giustizialista.Un fuoco di notizie e di titoli che contrasta con l’assenza quasi totale di news sulla sua assoluzione, come ha dichiarato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci.Per il numero uno dei sindaci italiani “quello che è accaduto non glielo restituisce nessuno” e “per la stragrande maggioranza delle persone che seguirono la vicenda resterà un malfattore, quando invece è una persona invece perbene”, ha spiegato.E poi ha aggiunto: “È per questo che si fatica a trovare candidati sindaco” perché ci sono troppi rischi e “un avviso di garanzia vale come una condanna”.Le due sentenze e la giustiziaPer Uggetti, intervistato da Repubblica, cinque anni sono stati lunghi e “la custodia cautelare ha ingigantito tutto. E tolto serenità a me, alla mia famiglia e a un'intera città, mi ha costretto a dimettermi”. Uggetti racconta, però, che molti a Lodi lo avevano capito e gli erano rimasti accanto. “Finiti i domiciliari non riuscivo a fare mezzo passo che mi fermavano per dirmi: ho pregato per lei, ti ho pensato, sono stato male quando eri a San Vittore. Un affetto che mi ha dato la forza di rifarmi una vita".La vicenda e l’attacco di Di MaioUggetti, sindaco di Lodi tra il 2013 e il 2016, era stato accusato di turbativa d’asta, arrestato nel maggio del 2016 e costretto a dimettersi nell’agosto dello stesso anno. Secondo la testimonianza di una dipendente comunale, Uggetti avrebbe favorito una società partecipata del Comune nell’assegnazione di un bando di gara relativo alla gestione di due piscine. In primo grado era stato condannato a 10 mesi di carcere, ma il 25 maggio la Corte d’Appello di Milano lo ha assolto perché “il fatto non sussiste”. Quando era stato arrestato, era stato oggetto di una gogna mediatica e politica. Luigi Di Maio all’epoca andò di persona a Lodi e dal palco chiese le dimissioni. Ieri, dopo l’assoluzione il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha twittato la sua solidarietà ad Uggetti.

