Apple alla ricerca di un addetto allo sviluppo aziendale con esperienza di lavoro con criptovalute

Apple sta cercando un manager con esperienza nel settore delle criptovalute, che sovrintenderà le partnership per i pagamenti alternativi, ha affermato la... 26.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-26T22:44+0200

"La squadra di Apple Wallets, Payments, and Commerce (WPC) sta cercando un addetto allo sviluppo aziendale con esperienza per gestire le partnership per i pagamenti alternativi. Questa posizione prevede lo sviluppo aziendale continuo, inclusa la ricerca dei partner, la negoziazione e la stretta di accordi commerciali e il lancio di nuovi programmi", si legge in un annuncio pubblicato dalla compagnia.Apple specifica che il candidato deve aver maturato un'esperienza di lavoro con sistemi di pagamento alternativi, come portafogli digitali, criptovalute, BNPL, Fast Payments, ecc.A febbraio gli utenti ApplePay hanno avuto a disposizione una nuova opzione che permette di aggiungere una carta del sistema di pagamento BitPay al proprio portafoglio, che supporta le criptovalute Bitcoin ed Ethereum.Fondata nel 1976, Apple produce personal computer, tablet, lettori audio, cellulari, smartwatch e software.

