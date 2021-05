https://it.sputniknews.com/20210526/amazon-compra-i-metro-goldwyn-mayer-studios-per-rafforzare-offerta-streaming-di-prime-video-11450507.html

Amazon compra i Metro Goldwyn Mayer Studios per rafforzare offerta streaming di Prime Video

Amazon compra i Metro Goldwyn Mayer Studios per rafforzare offerta streaming di Prime Video

Amazon ha raggiunto un accordo per acquistare gli Studios della MGM per 8,45 miliardi di dollari (poco meno di 7 miliardi di euro).

Dopo l’acquisto di Whole Foods da 13,7 miliardi di dollari nel 2017, il colosso digitale di Amazon ha effettuato il suo secondo acquisto più grande dalla sua fondazione raggiungendo un accordo con gli Studios della Metro-Goldwyn-Mayer.Tramite un comunicato stampa Amazon ha fatto sapere l'avvenuta sigla dell'accordo con MGM per l'acquisto del valore di 8,45 miliardi di dollari."MGM ha un vasto catalogo con oltre 4mila film così come 17mila serie TV, che in totale hanno vinto oltre 180 Oscar e 100 Emmy. Il vero valore finanziario dietro questo accordo è il tesoro di IP nel catalogo profondo che abbiamo intenzione di re-immaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM. È molto eccitante e offre così tante opportunità per una narrazione di alta qualità" ha commentato Mike Hopkins, il vice presidente di Prime Video e Amazon Studios.Attraverso questa acquisizione, Amazon permetterebbe a MGM di continuare a fare quello che sa fare meglio, raccontare fantastiche storie."È stato un onore aver fatto parte dell'incredibile trasformazione di Metro Goldwyn Mayer. Per arrivare qui ci sono voluti persone immensamente talentuose con una vera fede in una visione. A nome del Consiglio, vorrei ringraziare il team MGM che ci ha aiutato ad arrivare a questo giorno storico" ha dichiarato Kevin Ulrich, presidente del consiglio di amministrazione di MGM.Tra i film presenti nel catalogo di MGM alcuni grandi classici come Basic Instinct, Rocky, Il silenzio degli innocenti, Stargate, Thelma e Louise, James Bond, Lo Hobbit e tanti altri. Tra le serie tv conosciute a livello globale abbiamo Fargo, The Handmaid's Tale e Vikings.Il successo dell'accordo è dimostrato anche dal valore della società, aumentato negli ultimi giorni. L'MGM, valutato a dicembre intorno ai 5,5 miliardi di dollari, ha visto aumentare il prezzo delle sue azioni da 105 dollari di metà maggio a ben 150.

