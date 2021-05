https://it.sputniknews.com/20210526/alitalia-ce-lintesa-tra-roma-e-lue-sulla-discontinuita-giorgetti-ita-operativa-ad-agosto-11452363.html

Alitalia: c'è l'intesa tra Roma e l'Ue sulla discontinuità. Giorgetti: Ita operativa ad agosto

Alitalia: c’è l’intesa tra Roma e l’Ue sulla discontinuità. Giorgetti: Ita operativa ad agosto

L'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico e la vicepresidente della Commissione Ue Vestager ha portato all'obiettivo atteso. 26.05.2021

C’è la luce verde di Bruxelles sull’operazione di lancio della nuova Alitalia che per il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dovrà essere operativa al più presto, già ad agosto. Oggi l’esecutivo Ue ha annunciato che “a seguito di discussioni intense e costruttive a tutti i livelli, la Commissione europea e le autorità italiane hanno raggiunto un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuità economica tra Ita e Alitalia”.Era proprio questo il dettaglio chiave su cui Bruxelles aveva puntato i piedi e su cui, come aveva detto nei giorni scorsi anche il premier Mario Draghi, si stava raggiungendo un accordo.L’incontro decisivoGiorgetti, che ha fatto del tema Alitalia un punto focale delle prime settimane al Mise, ha postato le foto dell’incontro con Vestager su Twitter."La Commissione sostiene gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue", ha sottolineato la Commissione dopo un paio d’ore di riunione.Nella nota l’esecutivo europeo ha precisato che su un binario separato la Commissione sta concludendo la “sua indagine sul sostegno passato concesso ad Alitalia" con i prestiti ponte degli anni scorsi.Giorgetti: pronti ad agostoPer il ministro dello Sviluppo economico adesso è il momento di non fermarsi e portare avanti il lavoro rimasto in sospeso per Alitalia.Giorgetti ha parlato di un colloquio "serrato e costruttivo".

