Tragedia Mottarone, non si esclude l'errore umano

Tragedia Mottarone, non si esclude l'errore umano

L'impianto di cabinovia era stato interamente revisionato nel 2016 con importanti investimenti di manutenzione, ma il giorno prima dell'incidente avrebbe...

2021-05-25T13:21+0200

2021-05-25T13:21+0200

2021-05-25T13:21+0200

italia

Se fosse entrato in funzione il sistema frenante di sicurezza il disastro della funivia Stresa Mottarone si sarebbe evitato. Potrebbe essere stato un "errore umano" a non far scattare il freno, ha fatto sapere la pm Olivia Bossi, procuratore capo di Verbania. Nessuna ipotesi è al momento esclusa nell'indagine per omicidio plurimo colposo. La procura è intenta ad accertare la presenza o meno del "forchettone", che avrebbe potuto impedire l'attivazione del freno d'emergenza, mantenendo aperte le ganasce del sistema di bloccaggio. Il meccanismo si utilizza per i giri di prova, con le cabine vuote, ma deve essere rimosso quando l'impianto è in funzione per permettere al freno di funzionare. Intanto è emerso un importante dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale: il giorno prima dell'incidente l'impianto si era bloccato ed era stato necessario un intervento per rimettere la funivia in funzione. Le indagini dovranno accertare l'ipotesi che sia stato inserito il forchettone per far ripartire normalmente la funivia. Un video delle telecamere di videosorveglianza mostra "la funivia che improvvisamente torna indietro" ma le immagini sono "in bianco e nero e non particolarmente nitide", ha specificato il capo della Procura. L'impianto della cabinovia di Monte Mottarone era stato completamente revisionato nel 2016 con un importante investimento di manutenzione. Il crollo improvviso della funivia in conseguenza del cedimento di un cavo ha provocato la morte di 14 persone, compresi alcuni bambini.

