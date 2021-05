https://it.sputniknews.com/20210525/sondaggi-politici-il-pd-stoppa-la-corsa-di-fratelli-ditalia-11427194.html

Sondaggi politici, il PD stoppa la corsa di Fratelli d'Italia

Sondaggi politici, il PD stoppa la corsa di Fratelli d'Italia

Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Swg mostra una lieve inversione di tendenza nel panorama politico, con la Lega in crescita e il PD che recupera... 25.05.2021, Sputnik Italia

I sondaggi politici al 25 maggio di Swg segnalano una brusca frenata di Fratelli d'Italia che permette al PD di agganciare la seconda posizione dietro il partito di Matteo Salvini. La Lega appare in leggera ripresa di 0,3 punti e consolida la prima posizione con il 21,3% di consensi. Il segnale positivo, che per il momento appare come un'oscillazione, dovrà confermarsi come tendenza con le prossime rilevazioni. Dietro il Carroccio, PD e FdI si contendono con il 19,5% la seconda posizione. Il partito di Enrico Letta in aumento dello 0,3%, approfitta di un momento di stasi del maggior partito d'opposizione per rimettersi in gara e riprendere la corsa verso la soglia psicologica del 20%. Il M5S dopo una breve fase positiva, dovuta alla proclamazione di Giuseppe Conte come leader in pectore, appare di nuovo in crisi e sprofonda al 16,5%, portando a tre punti esatti il distacco dalle maggiori forze in parlamento. Forza Italia cresce di un decimale e si porta al 7% mentre Azione di Calenda passa dal 3,5% al 3,2%. In calo Sinistra Italiana che non riesce a trovare protagonismo come forza d'opposizione, sprofondando ben al di sotto della soglia di sbarramento, dal 2,9 al 2,7 per cento. Gli altri partiti, +Europa e Mpd-Art 1 oscillano attorno al 2%, rispettivamente al 2 e all'1,9%. In coda rimangono Italia Viva di Matteo Renzi e i Verdi all'1,8%. In aumento dal 41 al 42 per cento la quota degli indecisi.

