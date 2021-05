https://it.sputniknews.com/20210525/smart-working-agenzia-entrate-rimborso-del-canone-internet-al-dipendente-fiscalmente-rilevante-11433892.html

Smart Working, Agenzia Entrate: "Rimborso del canone Internet al dipendente fiscalmente rilevante"

Smart Working, Agenzia Entrate: "Rimborso del canone Internet al dipendente fiscalmente rilevante"

L'Agenzia delle Entrate ha indicato che i costi sostenuti dal dipendente attivo da remoto dovranno essere individuati in base a elementi oggettivi e... 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T19:39+0200

2021-05-25T19:39+0200

2021-05-25T19:39+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458432_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_00d82d548a544d1a006526e976bfb4d8.jpg

Rispondendo all'interpello n. 371 del 24 maggio 2021, lanciato da parte di una società di professionisti che intende avviare un programma di smart working, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in relazione alla possibile rilevanza fiscale del rimborso spese per la connettività del lavoratore dipendente attivo da remoto, al fine di determinare il reddito di quest'ultimo.Per quanto riguarda il caso in questione, è stato indicato che il rimborso non sarebbe soltanto relativo al costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro, bensì riguarderebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di connessione itnernet.Nell'istante viene inoltre specificato che il datore di lavoro, nella circostanza presa in analisi, si limita esclusivamente a rimborsare i costi del canone, non potendo né scegliere il contratto relativo alla connessione internet.Nella risposta, viene inoltre chiarito che, salvo alcuni casi, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono per questi reddito di lavoro dipendente.In questo senso, una risoluzione del 20 giugno 2017 aveva rilevato che "i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente".

https://it.sputniknews.com/20210424/covid-smart-working-bocciato-da-un-lavoratore-su-due-il-40-vorrebbe-tornare-in-presenza-10458056.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia