Siria, 46 nuovi bombardamenti di al-Nusra nella zona di de-escalation di Idlib

I terroristi del gruppo Jabhat al-Nusra hanno effettuato 46 bombardamenti nella zona di de-escalation di Idlib in Siria, ha affermato il vicedirettore del... 25.05.2021, Sputnik Italia

"Nella zona di de-escalation di Idlib sono stati registrati 46 bombardamenti dalle posizioni del gruppo terroristico Jabhat al-Nusra (tra cui 43 bombardamenti registrati dalla parte siriana), 23 dei quali nella provincia di Idlib, 10 nella provincia di Latakia, 4 nella provincia di Aleppo, 9 nella provincia di Hama", ha raccontato Karpov in un briefing.Il contrammiraglio ha aggiunto che non si sono registrati attacchi da parte dei gruppi armati illegali leali alla Turchia.Ad aprile le forze aerospaziali russe hanno effettuato un raid contro gruppi armati illegali che ha visto distruggere due rifugi, fino a 200 militanti, 24 camioncini con mitragliatrici pesanti, oltre a circa 500 chilogrammi di munizioni e componenti per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati.

