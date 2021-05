https://it.sputniknews.com/20210525/russia-citta-di-tuapse-in-allerta-in-seguito-a-fuoriuscita-di-petrolio-nel-mar-nero-11428103.html

Russia, città di Tuapse in allerta in seguito a fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero

Russia, città di Tuapse in allerta in seguito a fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero

25.05.2021

La città russa di Tuapse sul Mar Nero ha dichiarato uno stato di allerta alto a causa di una fuoriuscita di petrolio, ha riferito oggi la sezione regionale del Ministero delle Emergenze russo (EMERCOM).Sei navi progettate specificamente per affrontare le emergenze sono state schierate per occuparsi della fuoriuscita, stando a quanto riferito dall'EMERCOM.Sebbene l'autorità di emergenza non abbia specificato le dimensioni della zona petrolifera, l'ufficio regionale del garante per l'ambiente russo, Rosprirodnadzor, ha affermato che il limite di soglia fissato per gli inquinanti acquatici pericolosi non è stato superato.

