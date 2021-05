https://it.sputniknews.com/20210525/rinviati-a-giudizio-il-generale-tariq-e-gli-altri-007-egiziani-coinvolti-nel-caso-regeni-11434944.html

Rinviati a giudizio il generale Tariq e gli altri 007 egiziani coinvolti nel caso Regeni

Secondo il Gup hanno osservato e controllato il ricercatore e sono accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio del giovane. 25.05.2021, Sputnik Italia

Andranno a processo i quattro agenti dei servizi segreti egiziani che sono accusati dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato il 25 gennaio del 2016 e trovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno.I quattro 007 sono accusati del sequestro di persona, delle sevizie e dell'omicidio aggravato del ricercatore italiano.La prima udienza è fissata per il 14 ottobre.Le accuseGli imputati, secondo l’accusa, hanno “osservato e controllato, direttamente e indirettamente, dall’autunno 2015 alla sera del 25 gennaio 2016" lo studente italiano e si sono resi responsabili poi del sequestro, della tortura e dell’omicidio di Regeni “per motivi abietti e futili e abusando dei loro poteri, con crudeltà". Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, hanno assistito a tutta l'udienza di oggi. Commenti sui social sulla decisione, anche dall'account "Verità per Giulio".La ricostruzione dei fatti Giulio Regeni è stato rapito il 25 gennaio del 2016.Il ricercatore italiano, che all’epoca dei fatti studiava presso l’Università di Cambride al Cairo. È stato bloccato “all’interno della metropolitana” della capitale egiziana ed è stato “condotto contro la sua volontà e al di fuori da ogni attività istituzionale, dapprima presso il commissariato di Dokki e successivamente presso un edificio a Logaugly”.Queste sono le parole agli atti dopo le indagini degli inquirenti italiani. Il giovane è stato sequestrato per nove giorni.Durante il sequestro Magdi Ibrahim e Abdelal Sharif hanno inflitto a Regeni “lesioni che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni nonché comportato l’indebolimento e la perdita permanente di più organi, seviziandolo con acute sofferenze fisiche, in più occasioni e a distanzia più giorni”. Il colonnello Sharif è accusato anche di omicidio. Il corpo di Giulio Regeni è stato trovato senza vita il 3 febbraio sulla strada che collega Il Cairo e Alessandria, a poca distanza dalla prigione dei servizi segreti egiziani.

