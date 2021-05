https://it.sputniknews.com/20210525/ricevute-le-prime-pistole-lebedev-dalla-guardia-nazionale-russa-11420259.html

Ricevute le prime pistole "Lebedev" dalla Guardia Nazionale russa

Ricevute le prime pistole "Lebedev" dalla Guardia Nazionale russa

La Guardia Nazionale della Federazione Russa ha ricevuto le prime pistole Lebedev per i test, ha comunicato oggi Dmitry Tarasov, direttore generale del gruppo... 25.05.2021, Sputnik Italia

Come riportato, le pistole di Lebedev dovrebbero andare a sostituire le pistole Makarov nelle forze di sicurezza e nell'esercito. In "Kalashnikov" hanno ricordato che in precedenza i modelli della nuova pistola avevano superato i test statali. Tarasov ha individuato i principali vantaggi della nuova arma nell'ergonomia e nell'equilibrio. Le pistole Lebdev sono progettate per utilizzare cartucce 9x19 mm, inclusi i proiettili potenziati 7N21. La nuova arma è dotata di canaletti per il montaggio di torce elettriche e puntatori laser, impugnature intercambiabili e un caricatore con l'indicazione del numero di cartucce. Il primo modello di pistola pesa 800 grammi, il secondo 1,15 kg. La lunghezza della canna delle pistole è rispettivamente di 112 e 127 millimetri e la capacità del caricatore è di 16 colpi.

