Putin e Biden discuteranno stabilità strategica e controllo degli armamenti - Peskov

I due paesi devono ancora concordare il luogo e il giorno in cui si svolgerà il summit tra i capi di stato. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T13:23+0200

2021-05-25T13:23+0200

2021-05-25T13:23+0200

La stabilità strategica e il controllo degli armamenti sono importanti per tutti i paesi, quindi gli argomenti saranno all'ordine del giorno della riunione del presidente russo Vladimir Putin e della sua controparte statunitense, Joe Biden.Ad affermarlo, quest'oggi, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. A febbraio, la Russia e gli Stati Uniti hanno deciso di estendere il trattato New START per altri cinque anni senza rinegoziare nessuno dei suoi termini. Il trattato, che scadrà il 5 febbraio 2026, è l'unico accordo sul controllo degli armamenti tra due paesi ancora in vigore. Il 13 aprile il presidente degli Stati Uniti Biden ha proposto un incontro con la sua controparte russa durante una conversazione telefonica. In seguito all'annuncio, un certo numero di stati si è detto pronto a ospitare un evento del genere. Tuttavia, l'accordo sul luogo in cui si svolgerà la riunione deve ancora essere raggiunto. In precedenza, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov aveva affermato che non esiste un accordo definitivo su un incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, ma se verrà raggiunto, il vertice potrebbe tenersi in una delle "capitali diplomatiche europee". A sua volta, il segretario di Stato Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano che i due presidenti si incontrino nelle prossime settimane.

